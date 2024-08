Addio a Procacci, Leccese: “Un esempio per tutti noi”

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, esprime il cordoglio della città per la scomparsa improvvisa del primario del Pronto Soccorso, dott. Procacci: “Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci. La sua generosità, competenza e dedizione, dimostrate ogni giorno e in modo straordinario durante l’emergenza COVID-19, sono state espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate. Il suo altruismo e lo spirito di servizio che lo hanno sempre guidato rimarranno un esempio per tutti noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali”.