Bari, cade dagli scalini del Comune e si frattura

Cade dagli scalini di Palazzo di città e si frattura perone. È accaduto ieri al termine della seduta del Consiglio comunale. L’episodio viene raccontato da Donato Cippone.

“Sono testimone – racconta – di ben altri tre episodi del genere (e chissà quante altre volte sarà successo) e la situazione a Palazzo di Città è sempre la stessa.. Nel corso degli anni altri cittadini, sia per accedere al Consiglio comunale che scendendo le scale (all’interno) così ripide, sono caduti o scivolati facendosi parecchio male così come – purtroppo – è capitato ieri.. Un particolare ringraziamento alle Signore vigilesse che sono prontamente intervenute per soccorrere e assistere. La nota dolente è la condizione di accesso all’Aula Dalfino tant’è che fin dalle prime ore del mattino (09:30) il pavimento bagnato, in particolare in corrispondenza dei primi gradini esterni, hanno costretto tantissimi Cittadini intervenuti per assistere alla Seduta del 1° Consiglio comunale, ad allungare il passo per superare proprio la pozzanghera in cui è caduto Armando”.

Da qui l’appello ad una messa in sicurezza dell’area. “Colgo l’occasione per lanciare un appello ai Consiglieri comunali, in particolare a coloro i quali si sono potuti rendere personalmente conto dell’episodio accaduto ieri (Antonio Ciaula), affinché dispongano immediatamente una nota per mettere in sicurezza l’accesso a Palazzo di Città e magari renderlo più decoroso.”.