Bari, piazza Europa è terra di nessuno: “Schiamazzi fino all’alba”

“Adesso basta! Adesso bisogna intervenire, chiamate chi volete ma non è possibile che da maggio ad ottobre piazza Europa sia preda di queste maledette orde di ragazzi e ragazze che fanno un macello! Liti, grida, corse, sgommate, impennate”. I residenti di piazza Europa sono esasperati e da tempo reclamano più controlli nelle ore notturne.

“Questi ragazzi vanno via alle 6 del mattino – continuano – siamo costretti a stare con le finestre chiuse in piena estate”.