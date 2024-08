Colpito da malore, muore primario Policlinico di Bari

Colpito da un malore mentre fa il bagno a Gallipoli, è morto a 65 anni il primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci. A nulla sono serviti i soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Tanti I messaggi di cordoglio. “Un grande professionista, un vero punto di riferimento per generazioni di medici della emergenza urgenza della nostra regione e non solo – scrive Danny Sivo –

Raramente ho conosciuto persone così disponibili e dai tratti così distintivi del Medico di Pronto Soccorso, quello cioè che non conosce orari di servizio perché il servizio è sempre anzi è la tua stessa vita.

Ti abbraccio e ti saluto amico mio ti terrò sempre nel cuore”. (Foto Facebook)