Modena-Bari: la storia. Bisoli: “Il Bari ha individualità importanti”

Archiviata l’amara e pesante sconfitta nell’esordio di campionato contro la Juve Stabia, il Bari riparte dalla trasferta di Modena con la ferma intenzione di ottenere punti e placare il malumore che serpeggia nella tifoseria biancorossa. Modena – Bari, gara valevole per la 2ª Giornata del campionato di serie B si giocherà domani sera, venerdì 23 agosto, con fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’avversario – Il Modena Football Club 2018, meglio noto come Modena, è una società calcistica italiana fondata nel 1912. L’attuale società è sorta nel 2018 ed è l’erede del Modena Football Club, fondato nel 1912 e fallito nel 2017, da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive al massimo campionato italiano di calcio (ove il miglior piazzamento è un terzo posto nella Serie A 1946-1947).

Nel suo palmarès si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di Serie B, due Supercoppe di Serie C e, in campo internazionale, due Coppe Anglo-Italiane (competizione in cui la squadra modenese vanta il primato di successi) e un Torneo Internazionale dell’Amicizia di Ginevra. In virtù di ciò, il club è il sodalizio più prestigioso della provincia di appartenenza vantando la 21ª miglior tradizione sportiva in Italia.

I precedenti tra Bari e Modena sono 80 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 32 le vittorie biancorosse, 26 i pareggi e 22 le affermazioni gialloblù. In terra emiliana si sono disputati 41 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in sole 8 occasioni, 15 sono stati i pareggi, mentre i canarini si sono imposti 18 volte.

Modena e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Braglia’ nello scorso campionato, il 1 aprile 2024. La gara terminò 1-1. Per i galletti andò in rete Pucino che replicò al vantaggio dei canarini siglato da Palumbo su calcio di rigore.

Doppi ex della sfida: Primo Sentimenti, Francesco Capocasale, Paolo Conti, Stefano Beltrame, Gianni Seghedoni, Matteo Ciofani, Claudio Nitti, Francesco Fedato, Felipe Sodinha, Marco Rossi, Raffaele Bianco, Antonio Narciso, Giuseppe Greco, Andrea Milani, Edgar Çani, Andrea Schiavone, Federico Giampaolo, Simone Bentivoglio, Davide Dionigi, Giuseppe Gemiti, Simone Cavalli, Massimiliano Fusani, Davide Di Gennaro, Bruno Fantini, Gabriele Messina, Cristian Stellini, Claudio De Tommasi, Davide Diaw e Giuseppe Anaclerio.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: József Ging, Mauro Zironelli (anche se con i biancorossi non ha mai esordito in una gara ufficiale per via del fallimento della Fc Bari), Bortolo Mutti e Michele Mignani.

Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Vogliamo metterci alle spalle la prestazione contro la Juve Stabia. A Modena non ci sarà Maiello per un un affaticamento muscolare e non vogliamo rischiarlo. Per quanto concerne il mercato, mi aspettavo sicuramente meno problematiche. Resto fiducioso perchè mi sento ogni giorno con il direttore e ho speranza che possa fare quello che ha nella testa. Le priorità sono 1 difensore, 1 centrocampista e 1 trequartista: mi aspetto calciatori in grado di innalzare la qualità della squadra. Non ho mai parlato di obiettivi stagionali, perchè avrebbe poco senso farlo non avendo a disposizione la rosa completa. Il Modena è una squadra che rispecchia il suo allenatore. Arrivano da una sconfitta e vorranno riscattarsi, ma noi dobbiamo opporci con un altro spirito”.

In casa Modena, il tecnico Pierpaolo Bisoli, ha così presentato il match ai microfoni del club (dichiarazione riprese da calciomodena.it): “Affrontiamo una squadra che come noi è stata sconfitta all’esordio, che vorrà riscattare soprattutto la brutta annata dalla quale è reduce. Parliamo di un avversario blasonato con individualità importanti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi: la sconfitta di Bolzano non cambia il nostro percorso, che è lungo e prevederà qualche incidente. Domani saranno della partita sia Defrel che Pedro Mendes, questo mi permette di avere più soluzioni nel reparto offensivo. Rientra anche Santoro dalla squalifica, un giocatore con caratteristiche molto importanti”.

PROBABILI FORMAZIONI:

MODENA (3-4-2-1): Gagno, Caldara, Zaro, Pergreffi, Magnino, Santoro, Gerli, Cotali, Palumbo, Battistella, Pedro Mendes. All.: Bisoli.

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Mantovani, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Ricci, Sgarbi, Sibilli, Lasagna. All.: Longo.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Gli assistenti saranno Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini (Roma1), coadiuvato dall’ AVAR Federico Dionisi (L’Aquila).

Foto Ssc Bari