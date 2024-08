Morto in monopattino, Bari ricorda Alessandro con una fiaccolata

Una fiaccolata in memoria di Alessandro Ruggiero, morto lo scorso 14 agosto dopo essere stato investito mentre viaggiava in monopattino a Santo Spirito. Il decesso di Alessandro, avvenuto dopo alcuni giorni dal suo ricovero, ha scosso l’intera comunità del Municipio 5, in particolare di Palese, ma non solo. Anche il sindaco Vito Leccese ha espresso il cordoglio per la sua scomparsa. La fiaccolata in memoria del 43enne si terrà lunedì 26 agosto proprio a Palese.

Per l’occasione, per il tempo strettamente necessario al passaggio e, comunque fino al termine della stessa, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie di Bari Palese: piazza Bellini, vVia Priolo, corso Vittorio Emanuele, Via Duca D’Aosta, Via Capitano Maiorano, Via Vitt. Veneto, Via A. Diaz, Via Duca D’Aosta, Via indipendenza, Via Caputo, Via Capitaneo, P.zza Capitaneo, Via Del Turco, Via N. Minervino (fino al civ. 14).

Foto Facebook