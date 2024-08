Scomparsa Procacci, Decaro: “Tragedia per intera comunità”

“Vito Procacci, anzi il dott. Vito Procacci, è una di quelle persone che, dopo averla conosciuta, è difficile dimenticare. Così come è difficile pensare a lui senza pensare al suo camice bianco, alla sua voce tesa, durante le telefonate nei mesi bui del Covid dal Policlinicio di Bari, all’incredulità mista ad amarezza di tutti davanti a quell’assurda multa ricevuta per “troppo lavoro” in pronto soccorso durante l’emergenza sanitaria”. Scrive così, l’eurodeputato del Pd ed ex sindaco della città di Bari, Antonio Decaro, ricordando il dottor Vito Procacci, scomparso in seguito a un malore.

“Vito Procacci è scomparso per un malore mentre faceva il bagno in mare ieri sera – prosegue Decaro – una tragedia per la sua famiglia ma anche per la nostra comunità che perde un uomo e un medico che è stato un esempio per tanti. Con lui la nostra terra perde un professionista che ci ha resi orgogliosi. Ciao Vito, saremo in tanti a non dimenticarti e a continuare a lottare per difendere una sanità pubblica che vive della forza e della passione di tante donne e uomini come te”, ha concluso.

Foto repertorio