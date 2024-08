Anna Pepe, la “Vera Beddie” di questa stagione

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “ 30°C”- Anna

Giovane, giovanissima, una vera “Beddie”, come si usa dire in gergo.

Anna Pepe non è solo il fenomeno del momento, è anche la prima artista donna italiana ad essere al primo posto della classifica dei dischi più venduti per tre settimane di fila, risultato che nessuna artista otteneva da circa 10 anni.

Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, è diventata in poco tempo una delle figure più influenti della scena musicale italiana. Originaria di La Spezia, classe 2003, ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica grazie all’energia, la freschezza e il temperamento tipico della sua età.

La sua carriera inizia nel 2018, quando, un po’ per gioco, comincia a pubblicare su Instagram alcuni beat che attirano l’attenzione dei professionisti del settore. L’anno successivo pubblica il primo singolo “Baby”, ma la vera svolta arriva nel 2020 con il brano “Bando”. La sua hit “Bando” scala rapidamente le classifiche italiane, diventando un vero e proprio tormentone. Il brano fa il giro del mondo grazie a piattaforme come TikTok, dove milioni di utenti utilizzano la canzone come colonna sonora per i loro video.

Certificato disco d’oro, “Vera Baddie” è però il suo album di maggior successo, in cui mescola una buona dose di girl power a delle barre rap. Tra i brani presenti spicca “30°C”, una traccia che conferma la sua capacità di creare pezzi accattivanti e memorabili. “30°C” è un brano che parla di estate, di divertimento e di quella leggerezza tipica della bella stagione, ma con un beat che trasporta chi l’ascolta in un mondo vibrante e dinamico, proprio come lo stile di Anna.

L’artista infatti spiega: “Rappresenta quella voglia di mare ed evasione che ti prende quando fuori si muore di caldo. Il rumore delle onde, un buon cocktail, la sabbia sotto i piedi e ti senti già molto meglio. 30°C è anche un inno al sentirsi bene e a proprio agio, mostrandosi sicuri di sé”.

Oltre a brillare come solista, Anna sa farsi notare anche grazie alle sue collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italiana. Da Madame e Sfera Ebbasta nel brano “Bla Bla” a Guè Pequeno nel brano “Chico”, dimostrando ancora una volta di essere una delle giovani artiste più richieste e apprezzate nel mondo della musica italiana.

Il fenomeno Anna Pepe non si limita solo alla sua musica. La giovane artista è riuscita a costruire una forte identità visiva e mediatica, grazie a una presenza costante sui social media, dove interagisce direttamente con i suoi fan, condividendo momenti della sua vita e anteprime dei suoi progetti.

In un mondo musicale sempre più competitivo, questa giovanissima artista si distingue per la sua autenticità e la capacità di connettersi con il pubblico, dimostrando che, nonostante la giovane età, ha tutte le carte in regola per continuare a fare grandi cose.