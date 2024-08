Bari, allarme rifiuti al San Paolo: “Si può vivere così?”

Discariche a cielo aperto: cumuli di rifiuti sui marciapiedi a pochi metri dalle case e topi che raggiungono tranquillamente gli appartamenti, attirati dai rifiuti in strada. Questa la situazione in alcune zone del San Paolo dove alcuni incivili stanno trasformando le strade in discariche, non rispettando le regole del porta a porta e gettando tutto a terra, nelle strade meno “sorvegliate”. Ecco la situazione in via Cifariello. “Si può vivere così? – denuncia in un video sui social una cittadina – ci sono topi in casa, qui abitano bambini e anziani. Qualcuno intervenga”.