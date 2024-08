Bari, ancora agosto da incubo per i pendolari: “Non valiamo niente”

Prosegue l’agosto da incubo per i pendolari pugliesi. Dopo la denuncia dello scorso 14 agosto, non sembra migliorare la situazione per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano i treni per spostarsi. Dai continui ritardi, ai treni soppressi, fino ai vagoni stracolmi, sono solo alcune delle problematiche con cui devono interfacciarsi ormai ogni giorno i pendolari.

Proprio negli scorsi giorni gli ennesimi disagi. Il treno per Bari delle 14.39 è stato cancellato lasciando a terra moltissimi cittadini e non. Solo il giorno prima invece, diversi erano stati i ritardi registrati sempre sulla tratta di Bari. In particolare, racconta una pendolare: “Ho atteso almeno un’ora sul treno, dovevo arrivare da Bari alla fermata di Santo Spirito. I treni erano tutti in ritardo e ogni giorno la situazione è la stessa, sta diventando insostenibile. Sono una studentessa e lavoratrice fuori sede, non ho la macchina. Non è possibile arrivare sempre in ritardo”, conclude.

“È da lunedì che sopprimono treni come capita”, scrive sui social un altro pendolare a cui fanno eco le parole di un altro. “Dalla stazione di Ostuni neanche un messaggio registrato per comunicare. Nell’assoluto silenzio sono stati cancellati i treni. Perché tanto noi pendolari non valiamo niente”, conclude.

Foto Facebook