Bari, auto vandalizzate in centro: “A che serve l’ordinanza?”

Continuano i furti e gli atti di vandalismo a danno delle auto in sosta in centro. La denuncia è di Luca Bratta, consigliere del primo municipio. “In uno scenario epocale dove l’assessore alla legalità appena nominato dal sindaco Leccese è in forse per un dibattito interno ai Cinque Stelle e l’ordinanza di pubblica sicurezza è valida solo in alcune zone e non sempre viene fatta rispettare, continuano gli atti di vandalismo ai danni delle auto nei pressi di piazza Moro, piazza Cesare Battisti e piazza Umberto. Quando si deciderà davvero di fare qualcosa?”. Molte di queste autovetture vandalizzate appartengono a a dipendenti di uffici, cinema e ferrovie e che, al rientro dal turno di lavoro, si trovano quasi ogni giorno l’amara sorpresa.