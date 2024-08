Bari, Leccese revoca la delega a Raffaele Diomede

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha revocato la delega a Raffaele Diomede quale assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia sociale.

“Sono mesi che con attenzione e tanta pazienza cerco di comporre prima una coalizione e poi una squadra di governo che rappresenti tutte le sensibilità del campo progressista, ambientalista e pacifista – dichiara il sindaco di Bari -. Non sono stato solo ed ho avuto, voglio dirlo, aiuto e incoraggiamenti in questa direzione. Gli esiti del voto avrebbero potuto consentirmi scelte muscolari, ma ero e sono consapevole che a Bari si scrive qualcosa di più che una storia cittadina. Per questo ho ascoltato tutti e chiesto e valutato opinioni e punti di vista. Ho anche atteso le riflessioni interne alle singole forze politiche e dato ampio spazio al dibattito, interno ed esterno, in maniera trasparente.

Ora, però, questo tempo è scaduto e ho il dovere di mettere fine a questa situazione di incertezza politica per dare spazio e tempo al lavoro dell’amministrazione che c’è, come c’è stata in questi giorni, e già lavora nell’interesse di Bari.

Rispetto tutti, ma chiedo anche a tutte le forze politiche di rispettare anzitutto la città. Per questo ho ritenuto di revocare dall’incarico assessorile Raffaele Diomede, che pure ringrazio per essersi messo a disposizione. Voglio anche chiarire che la giunta da oggi lavorerà con nove assessori, come stiamo facendo già in questi giorni e lo farà fino a quando sarà necessario.

Da questo momento l’unico nostro obiettivo deve essere quello di lavorare per la città, a cominciare dai quartieri che in questi anni si sono sentiti più trascurati. Per questo motivo lunedì, accompagnato dagli assessori della giunta comunale, sarò a San Pio per incontrare la presidente e i consiglieri di Municipio e alcuni referenti di attività e presidi nel quartiere”.