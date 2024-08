Bari, trovato nel centro storico deposito illegale di bombole gpl

Nella giornata di ieri il nucleo Annona della Polizia locale ha sequestrato dieci bombole cariche di gas Gpl, per 130 chilogrammi complessivi, a seguito di un’ispezione presso un locale di 29 metri quadri nella città vecchia. L’attività di controllo degli agenti, scaturita da una segnalazione da parte di alcuni cittadini, ha così consentito di mettere in sicurezza uno spazio privo di qualsiasi sfogo di areazione e sprovvisto di adeguati dispositivi antincendio.

I Vigili del Fuoco, allertati al fine di svolgere gli accertamenti di propria competenza, hanno quindi constatato la potenziale pericolosità del quantitativo di gas ritrovato nel locale: la normativa in materia, infatti, prevede la detenzione massima di 75 kg di gas destinati alla vendita in un esercizio sprovvisto di SCIA antincendio, oltre a una serie di accorgimenti e strumenti in grado di garantire la sicurezza di persone e ambienti. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.