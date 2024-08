Bari, vandalizzate e mai riparate le pedaliere sul lungomare

Da mesi non sono state riparate e alcune delle pedaliere installate dal Comune sul lungomare risultano quindi inutilizzabili. La denuncia è di un lettore di Borderline24: “Mi chiedo – denuncia – a cosa servono questi strumenti se non vengono riparati e soprattutto se vengono ogni volta vandalizzati”. Il Comune ne aveva annunciato l’installazione anche in altri giardini e parchi ma per il momento è tutto fermo.