Giornata Indipendenza Ucraina, manifestazione a Bari

L’associazione di promozione sociale e Ente del terzo settore “Uniti per l’Ucraina” ed il Coordinamento unitario della comunità ucraina si incontrano a Bari in piazza del Ferrarese alle ore 11.00 di sabato 24 agosto per commemorare il 33° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina.

“Il Giorno dell’indipendenza dell’Ucraina – si legge in una nota – che si celebra il 24 agosto, commemora la dichiarazione d’indipendenza dall’URSS del 1991. È una festività nazionale dell’Ucraina e un momento di unione per la comunità ucraina in tutto il mondo. Infatti, il 24 agosto 1991 la Verkhovna Rada (Consiglio Supremo, poi Parlamento) dell’allora ancora RSS Ucraina redigeva e proclamava a larga maggioranza la dichiarazione di indipendenza della Repubblica. La decisione fu accelerata dal tentativo di golpe conservatore messo in atto a Mosca negli stessi giorni da elementi che avrebbero voluto riportare indietro le lancette dell’orologio della storia. Contemporaneamente venne indetto un referendum che vedrà la partecipazione dell’82% degli aventi diritto e la conferma a favore dell’indipendenza del 90,3% dei votanti. È interessante notare come pure le regioni del Donbass si espressero a larghissima maggioranza (83%) per lo scioglimento del vincolo federale con la Russia e l’appartenenza all’Ucraina indipendente. Anche la Crimea si espresse decisamente per l’indipendenza dell’Ucraina e dunque per sciogliere il vincolo con la Russia, e appartenere a un’Ucraina indipendente. Alla Crimea lo Stato ucraino concesse comunque lo status di Repubblica Autonoma, con una larga autonomia nell’amministrazione della regione. Da allora il 24 agosto si celebra il giorno dell’indipendenza dell’Ucraina, la principale festa di questa giovane ma nello stesso tempo antica e nobile nazione. Giovane perché ha raggiunto il traguardo dell’indipendenza in tempi recenti. Antica e nobile perché in realtà il popolo ucraino aspirava da tempo a questo traguardo”.