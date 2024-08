Il corpo dell’ultima dispersa del naufragio della Bayesian, Hannah Lynch, 18 anni, figlia dell’imprenditore britannico, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Erano riprese questa mattina le ricerche per cercare l’ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian affondato nel mare di Porticello, in provincia di Palermo. In totale le vittime del naufragio sono sei.