Panettone e pandoro in estate? Al supermercato in bellavista

“Non esistono più le mezze stagioni” diceva un detto, anzi, oggi potremmo dire anche che non esistono più le tradizioni perché il consumismo esasperato ha eroso pure quelle che riteniamo più radicate nella nostra società. E così è possibile assistere allo “spettacolo” di panettoni e pandori in bella vista sugli scaffali di un noto supermarket in pieno agosto.

Esigenze di marketing? Svendita promozionale? Non lo sappiamo e forse sono entrambe, ma di certo per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, appare singolare pensare che al posto di un bel semifreddo o di una coppa di gelato a fine pasto di Ferragosto e con quaranta gradi all’ombra, potremmo trovare sulle nostre tavole, magari a due passi dal mare, una fetta di uno dei dolci tipici del Natale.

(foto sportello dei Diritti)