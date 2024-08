Perde il controllo del trattore, muore 32enne nel Barese

Un uomo di 32 anni di nazionalità albanese è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi e Casamassima, in provincia di Bari. La vittima era a bordo del suo trattore di cui, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo per poi finire contro un muretto a secco. Per il 32enne è stato inutile l’intervento del personale del 118: è morto sul colpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.

“Apprendiamo con grande dolore la notizia del decesso di Bardo Klevis, 32 Anni di origini albanesi dipendente di un’azienda agricola di Rutigliano. Secondo le notizie di queste ore stava rientrato a casa dopo una giornata di lavoro nei campi quando, avrebbe perso il controllo del trattore finendo contro un muretto a secco. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta la Fai CISL Bari – dice il segretario generale della FAI CISL Bari Vincenzo Cinquepalmi – che ripropone la questione del rafforzamento della prevenzione e della sicurezza per i lavoratori, sui luoghi di lavoro come sulle strade di collegamento per raggiungere il lavoro o la propria abitazione dopo il lavoro. Per Cinquepalmi “ in merito al trasporto della manodopera bracciantile, è comunque necessario intensificare ogni tipo di controllo”.