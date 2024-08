Precipita con parapendio, grave un uomo a Monopoli

Un uomo è in gravi condizioni dopo essere precipitato con il parapendio. L’episodio, avvenuto poco prima delle 17, è successo a Monopoli, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende, l’uomo è caduto schiantandosi al suolo e riportando ferite molto gravi. Sul posto ci sono gli operatori sanitari del 118 che lo stanno stabilizzando e sedando per poi procedere al trasferimento in ospedale: con ogni probabilità sarà trasportato al Policlinico di Bari. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco che erano impegnati nelle ricerche dell’uomo con un mezzo aereo.

foto repertorio