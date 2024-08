Bari, dalla viabilità alla sicurezza: raccolta firme a San Girolamo

Viabilità, sicurezza e parcheggi. Questi i temi al centro della petizione popolare che sarà consegnata al Comune in merito alle problematiche di San Girolamo e Fesca. Domani, 25 agosto, i consiglieri di centrodestra, Peppino Milella, Ciccio Vitti, Filippo Colonna e e Nicola Gravina si riuniranno davanti al bar Newera (davanti alla piastra sul lungomare) dalle 9 e 30 alle 12 e 30 per raccogliere le firme dei residenti. “Dopo aver ascoltato le istanze dei residenti – ha detto Peppino Milella – ormai esasperati, abbiamo deciso di avviare questa petizione sui tre punti più critici dei quartieri”. Dai pochi parcheggi disponibili per chi raggiunge il quartiere da fuori alla sosta selvaggia fino ai problemi legati alla viabilità, soprattutto in strada San Girolamo: saranno diverse le questioni al centro della raccolta firme.