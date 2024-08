Bari, mondo forense in lutto: addio all’avvocato Antonio Labellarte

Mondo barese forense in lutto: addio ad Antonio Labellarte. Antonio, avvocato e attivista impegnato da molti anni nelle battaglie dei malati oncologici, è scomparso nella serata di ieri. Tanti i messaggi di cordoglio sul web. “Il presidente Salvatore D’Aluiso, con tutto l’Ordine Forense di Bari, partecipa la scomparsa dell’avvocato Mario Labellarte, detto Antonio, e si unisce commosso al dolore della famiglia”, scrive l’Ordine degli Avvocati di Bari. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Ho aspettato un po’ prima di scrivere dopo aver saputo la notizia a cui ancora stento a credere – scrive un collega – ti avevo sentito un mese fa per una chiamata di SOS sul pct e mi dicesti che stavi lottando ma ce l’avresti fatta ma quel giorno siamo rimasti al telefono un po’ di più. Mai avrei creduto un mese dopo di avere questa notizia e mi mancherà incontranti in tribunale sempre con il sorriso e le chiamate di sos sul pct in cui mi dicevi sempre che l’avvocato doveva essere quello da penna e calamaio. Mi mancheranno i tuoi auguri in latino ai compleanni e agli onomastici. Ciao Antonio Labellarte uno di quei Colleghi con la C maiuscola”, ha concluso.

Foto Facebook