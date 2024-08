Entra nel vivo il Bari Piano Festival, tutti gli appuntamenti

Entra nel vivo il Bari Piano Festival con un ricco programma di appuntamenti. Si parte domani, domenica 25 agosto all’alba (06.00 del mattino) in cui la musica del Bari Piano Festival risuonerà a Parco 2 Giugno grazie a due set di pianoforte contemporaneo – circa 30 minuti ciascuno – e a un’esibizione a quattro mani che avranno per protagonisti due giovani talenti italiani dell’Accademia di Pinerolo. Si tratta di Flavia Salemme che coniuga la bellezza e l’intelligenza della musica d’oggi con performance fresca, immediata e coinvolgente, e Simone Librale, giovane talento toscano amante delle sfide impossibili che sarà impegnato in uno dei banchi di prova più difficili del Novecento: gli Studi di Ligeti!

Nella stessa giornata (inizio ore 19.00) al Chiostro di Santa Chiara è in programma un appuntamento di Parole senza musica con la presentazione del libro “Sarà l’avventura – Una vita per il Teatro” di Carlo Fontana (edito da Il Saggiatore) in collaborazione con la Libreria Laterza. Già Sovrintendente del Teatro alla Scala, Fontana dialogherà con Emanuele Arciuli e Nazzareno Carusi, pianista con una visione laica, intelligente e colta della musica, approfondendo la musica e il teatro degli ultimi quarant’anni dal punto di vista di chi li ha realmente vissuti da grande protagonista.

Gli appuntamenti proseguono lunedì 26 agosto con l’arrivo, in esclusiva nazionale, la pianista australiana di adozione newyorkese Lisa Moore, leggenda del pianoforte contemporaneo, parte del gruppo americano Bang on a Can, in un percorso unico sulla musica d’oltreoceano, filo conduttore di questa edizione. L’appuntamento con An American Piano è sempre al Chiostro di Santa Chiara (inizio ore 19.00).

Il 27 agosto terza serata di seguito al Chiostro di Santa Chiara con un doppio appuntamento (inizio ore 19.00) con il gradito ritorno del talento della scrittura di Francesco Carofiglio con il suo ultimo romanzo “La stagione bella” (edito da Garzanti) in collaborazione con Liberrima. Protagonisti della scena pianistica della giornata con due set di pianoforte solo saranno Roberta Di Mario e Benedetto Boccuzzi. La prima ci trasporterà attraverso le fascinose sonorità di un pianoforte in grado di raccontare, con bellezza ed eleganza, mentre il secondo, pianista visionario e coraggioso, farà attraversare al pubblico le sue ardite sperimentazioni e pagine iconiche del repertorio contemporaneo.

Il Bari Piano Festival è come sempre promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture e Turismo, e anche per quest’anno si inserisce nella più ampia programmazione della Festa del Mare, il cartellone unico dell’estate barese, sostenuto dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a valere su fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI – Azione 6.8. Il Bari Piano Festival 2024 gode della media partnership di Rai Radio 3 Classica.

Foto repertorio