Incita la moglie a suicidarsi, arrestato 30enne nel Brindisino

Avrebbe incitato la moglie a togliersi la vita. È accaduto circa un mese fa quando un uomo di 30 anni, dopo aver condotto la donna vicino a una cava abbandonata a San Pancrazio Salentino (Brindisi), l’avrebbe incitata a suicidarsi. La donna è riuscita a scappare denunciando alle autorità non solo la violenza in questione, ma anche tutti i maltrattamenti subiti. L’uomo è stato così arrestato e posto agli arresti domiciliari. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio. L’arresto è stato disposto in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della procura. Secondo l’accusa, l’uomo negli ultimi mesi avrebbe non solo minacciato ripetutamente la moglie, ma in alcune occasioni l’avrebbe anche aggredita fisicamente.

