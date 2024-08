“Malamovida”, a Bari più attenzione a viabilità e spazi pubblici

Più attenzione alla viabilità e alla fruibilità degli spazi pubblici, sono solo alcune delle proposte portate avanti dal consigliere comunale con delega a “sindaco della notte”, Lorenzo Leonetti, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese al quale ha presentato un primo resoconto dei sopralluoghi avvenuti in questi giorni.

Tra le prime attività del consigliere Leonetti c’è stata una ricognizione dei luoghi maggiormente interessati dal fenomeno della movida estiva con l’obiettivo di mappare le prime criticità da evidenziare all’amministrazione comunale. Il consigliere ha presentato un documento sintetico con il quale si individuano due problemi relativi alla vivibilità dello spazio pubblico: maggiore sicurezza relativa alla viabilità interna alla città vecchia e una migliore organizzazione degli spazi pubblici con riferimento a una delimitazione delle occupazioni di suolo pubblico delle attività economiche cosi da salvaguardare la fruibilità dei luoghi da parte di cittadini e turisti ed esercitare un maggiore controllo sullo spazio realmente occupato.

Nello specifico, il consigliere Leonetti ha presentato al sindaco un progetto di delimitazione delle occupazioni commerciali mediante l’utilizzo di piccoli stalli a pavimento (cosiddette borchie), che dovranno essere posizionate in corrispondenza delle occupazioni definite con l’ausilio della Polizia locale in base alla superficie autorizzata. Nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli assessori e delle ripartizioni interessate si procederà a redigere un piano di lavoro. “Sono i primi giorni di lavoro e le segnalazioni sono tante – spiega Leonetti -. Insieme al sindaco e agli assessori competenti stileremo un elenco di priorità nelle prossime settimane in modo da dare subito un segnale di attenzione ai residenti ma anche a tutte quelle attività che rispettano le regole. Nei prossimi giorni certamente organizzeremo incontri con le associazioni di categoria che saranno miei primi interlocutori”.

Foto Facebook