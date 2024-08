Taranto, interviene per placare lite e viene accoltellato

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato mentre tentava di placare una lite scoppiata nella piazza di Faggiano, in provincia di Taranto. L’aggressore, un 20enne di Palagiano, lo ha colpito con nove coltellate alla schiena. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto durante una festa di compleanno in piazza Vittorio Veneto.

La lite sarebbe nata per futili motivi: il presunto aggressore avrebbe lanciato il contenuto del proprio bicchiere durante un brindisi, bagnando un altro giovane, con il quale ha iniziato a discutere animatamente. A quel punto, il 19enne è intervenuto nel tentativo di calmare la situazione, ma l’aggressore si è allontanato, presumibilmente per procurarsi un’arma. Poco dopo, è tornato sulla scena e ha ingaggiato una colluttazione con il ragazzo che aveva cercato di separarlo dall’altro giovane, colpendolo ripetutamente alla schiena con un coltello mentre si trovavano a terra.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo così a rintracciare e arrestare il presunto responsabile. Durante la successiva perquisizione, è stato trovato e sequestrato il coltello utilizzato nell’aggressione, che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.