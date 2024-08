Troppo caffè fa male al cuore: svelato numero massimo di tazzine

Troppo caffè può essere un peso per il cuore: un nuovo studio collega oltre 400 milligrammi di caffeina al giorno a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari anche per le persone altrimenti sane. “Il consumo regolare di caffeina potrebbe disturbare il sistema parasimpatico, provocando un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca”, ha spiegato l’autore principale dello studio Nency Kagathara, dello Zydus Medical College and Hospital di Dahod, in India. Il team di Kagathara ha misurato la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca di 92 adulti sani dopo aver eseguito un test di tre minuti.

I partecipanti avevano un’età compresa tra 18 e 45 anni e una pressione sanguigna normale all’inizio degli esperimenti. Quasi il 20 per cento dei partecipanti consumava più di 400 mg di caffeina al giorno, il che equivale a circa quattro tazze di caffè, 10 lattine di soda o due bevande energetiche. È stato scoperto che il consumo giornaliero cronico di 400 mg aumenta la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna nel tempo. I risultati dello studio sono stati presentati giovedì alla conferenza dell’American College of Cardiology a Delhi, India. La Food and Drug Administration statunitense ha affermato che 400 mg di caffeina al giorno “non sono generalmente associati a effetti negativi pericolosi”, pur riconoscendo che alcune persone sono più sensibili alla caffeina e che questa può essere metabolizzata a velocità diverse.

La Mayo Clinic afferma che fino a 400 mg di caffeina “sembrano essere sicuri per la maggior parte degli adulti sani”.La caffeina è uno stimolante che può favorire la produzione degli ormoni dello stress noradrenalina ed epinefrina, aumentando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna restringendo i vasi sanguigni. Ma si è anche scoperto che, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tra gli altri benefici, migliora l’umore e probabilmente riduce il rischio di alcuni tipi di cancro.