Turismo, dal mare cristallino alla storia: ecco Melendugno

Mare cristallino, storia millenaria e tradizione. Oggi siamo a Melendugno, borgo nel cuore del Salento, situato a pochi chilometri dal litorale, tra marine affascinanti e vicoli pittoreschi che si fondono con la bellezza naturale e la ricchezza culturale. Ma andiamo per gradi.

Marine di Melendugno: perdersi nel “blu dipinto di blu”

Le marine di Melendugno, tra cui Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca Vecchia, Torre dell’Orso e Sant’Andrea, sono rinomate per le acque limpide e le spiagge mozzafiato. Non sorprende che queste località abbiano ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, un simbolo della qualità delle acque e dei servizi offerti. Che preferiate rilassarvi sulla soffice sabbia bianca o esplorare le insenature rocciose, il mare di Melendugno conquisterà con la sua bellezza incontaminata.

I Faraglioni di Sant’Andrea: sculture naturali nel mare

Uno dei luoghi più iconici della costa di Melendugno sono i Faraglioni di Sant’Andrea, imponenti scogli che emergono maestosi dal mare. Queste formazioni rocciose, modellate nel corso dei secoli dalle onde, sono vere e proprie opere d’arte della natura. Tra essi, l’“Arco degli Innamorati” è il più suggestivo, un luogo ideale da visitare in coppia per un’esperienza romantica indimenticabile.

Grotta della Poesia: un tuffo nella storia

A Roca Vecchia, tra San Foca e Torre dell’Orso, si trova uno dei gioielli più preziosi di Melendugno: la Grotta della Poesia. Considerata una delle piscine naturali più belle al mondo, questa grotta è ricca di tesori archeologici e leggende affascinanti. Un luogo che non può mancare nel vostro itinerario, dove la natura e la storia si incontrano per creare uno spettacolo unico.

La Campagna Salentina: tra ulivi monumentali e muretti a secco

La campagna che circonda Melendugno è un invito alla riconnessione con la natura, dove gli ulivi secolari, con le loro forme maestose e variegate, dominano il paesaggio. Tra essi, spiccano gli ulivi monumentali, veri e propri patriarchi della terra, che raccontano storie di secoli passati. I muretti a secco, costruzioni tradizionali che punteggiano il territorio, rappresentano un elemento identitario del Salento, frutto di un’arte tramandata di generazione in generazione.

Masserie fortificate: Un tuffo nel passato

Il territorio di Melendugno è costellato da circa quaranta masserie fortificate, testimonianze di un passato agricolo e feudale. Queste strutture, un tempo fulcro della vita contadina, sono oggi mete di grande interesse per chi vuole scoprire come si viveva e lavorava in antichità. Molte di esse sono state restaurate, conservando intatte le loro caratteristiche originali, e offrono un affascinante spaccato di storia locale.

Borgagne: alla scoperta delle case a corte

La frazione di Borgagne, parte dei Borghi Autentici d’Italia, è un piccolo tesoro che merita una visita. Le sue case a corte, tipiche abitazioni contadine con un cortile centrale, rappresentano un esempio perfetto di architettura rurale. Passeggiando per le sue vie, si può respirare l’atmosfera di un tempo, quando il cortile era il fulcro della vita familiare e comunitaria.

Melendugno, città del miele: un viaggio nel gusto

Melendugno è l’unica “Città del Miele” della Puglia, un titolo che celebra la lunga tradizione apistica del luogo. Durante il soggiorno, sarà possibile scoprire i segreti della produzione del miele, rinnovata oggi da giovani apicoltori. Un’occasione unica per degustare questa dolce prelibatezza, ma non solo. Il cibo, così come in tutta la Puglia, è parte preziosa della cultura. Basterà perdersi tra i vicoli o camminare lungo la costa e inoltrarsi nelle strade di campagna per poter incontrare ristoranti e trattorie pronte a deliziare il palato con piatti tipici.