A Santeramo torna la “Festa contadina”: il programma

Definito il calendario di eventi della VII edizione della Festa Contadina di Santeramo a cura della Pro Loco “G. Tritto” Unpli di Santeramo. Anche per quest’anno cibo, arte, escursioni e laboratori saranno di contorno ad un evento nato e pensato per rivivere, recuperare e rinsaldare la tradizione contadina locale in una tre giorni

densa di eventi.

La VII edizione si svolgerà, infatti, i prossimi 30 e 31 agosto e 1 settembre e avrà come tema denominatore di questa edizione “La Murgia, le Pecore, la Lana,… una lunga storia”. Per l’occasione Pro Loco “G. Tritto” Unpli, Club Femminile dell’Amicizia, AIDE Associazione Indipendente Donne Europee, Linea Azzurra Onlus hanno elaborato una carrellata di scenette, foto e oggetti d’epoca a testimoniare l’operosità di donne e uomini della nostra terra e della cultura contadina dei tempi passati.

Ad arricchire, nuovamente, tutta la manifestazione la partnership con Coldiretti. Nella piazza principale e nelle vie del centro storico verranno infatti allestiti stand – nell’ambito del progetto “Campagna Amica” promossa da Coldiretti – dove sarà possibile acquistare e degustare prodotti tipici della storia culinaria contadina e stand di prodotti a marchio locale. Campagna Amica nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte a esaltare il valore e la dignità dell’agricoltura italiana. Promossa da Coldiretti, Campagna Amica si pone a tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro.

PROGRAMMA

Giovedì 29 agosto

Ore 19:30 – Atrio del Palazzo Marchesale

“Viaggio nel mondo contadino con la poesia di Alberto Di Leone”

A cura di Gianni Plantamura (giornalista)

Presenta Onofrio Arpino (scrittore)

Concerto: “Cantar di Murgia” – Maria Moramarco (voce), Luigi Bolognese (chitarra), F.

Marcello Sette (percussioni etniche).

Lettori: Saverio Difilippo, Giuseppe Natuzzi, Maria Nocco, Mariella Stano

Venerdì 30 agosto

Ore 19:00 – Centro storico

“Visita a Palazzi”

Visita e guida – accompagnati dalla guida accreditata arch. Fabio Erasmo Sanpaolo –

all’esterno dei palazzi storici di Santeramo (Palazzo Giandomenico e Palazzo Netti) e al centro

storico (piazza Garibaldi, via Piazzolla, Chiesta di Sant’Eligio, chiesa del Purgatorio, chiesa del

Carmine, palazzo Colonna e De Laurentis, pinacoteca Netti e palazzo Marchesale)

Ore 20:30 – Atrio del Palazzo Marchesale

Beviamo in Verticale – Il Primitivo e l’evoluzione nel tempo | palazzo Marchesale

Vino ed Olio Evo

Degustazione guidata a cura di Vincenzo Carrasso (delegato Murgia e Coordinatore Didattico

AIS Puglia)

Il racconto di 8 vini di 4 aziende della DOC Gioia del Colle abbinati a bruschetta dle contadino

e fiordilatte, panino di semola da grano pugliese con brasciola al sugo

Sabato 31 agosto

Ore 20:00 – vie principali

“Sfilata delle carrozze d’epoca”

Per le strade principali di Santeramo sfileranno carri e carrozze d’epoca ed in eleganza trainati

da cavalli.

A cura della Pro Loco “G. Tritto” Unpli e delle Scuderie Ciaciulli.

Ore 21:00 – piazza Garibaldi

“Santeramo in the World – Musica, moda e spettacolo” a cura di Roberto & Graziano

Ospiti speciali: Mattia Zenzola (vincitore di Amici) e la sua partner Benedetta Vari, Luana

Fraccalvieri (concorrente di Amici 14 e cantante dei Queen at the Opera). Presenta Celeste

Savino, attrice e conduttrice di Battiti Live e Radionorba.

Domenica 1 settembre

Ore 20:00 – vie principali

“La discesa dei Marchesi” – corteo storico

A cura della Pro Loco “G. Tritto” Unpli e dell’IISS “Pietro Sette” di Santeramo – settore Moda.

Ore 21:00 – piazza Garibaldi

Danze storiche a cura di Silhouette e Chèri Dance – Ins. Monica Pichichero e Mino Fiorentino