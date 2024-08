Bari, Pane e Pomodoro tenta il riscatto. Un turista: “Comoda e bella”

E da un po’ che non trova pace la spiaggia di Pane e Pomodoro. Per alcuni è sporca, per altri mancano i servizi, per altri ancora troppo affollata. Ma è sul tema della sicurezza che più si è discusso nei giorni scorsi. I furti sono all’ordine del giorno. Anzi più di uno al dì. La notizia della presenza dei malviventi sul litorale ha generato un’ondata di preoccupazione e sconcerto tra i residenti e i turisti. Gli atti criminali, come i furti, minacciano di influire negativamente sul turismo e sull’immagine della città. I casi sono così tanti che la voce sta circolando insistentemente anche sul web. Il passaparola ora è su Internet, tramite le recensioni sulla città. “ATTENZIONE AI LADRI”.

Il Comune è però passato ai ripari contro i furti con l’installazione dei nuovi armadietti per la custodia dei valori. Ed ecco comparire sulla piattaforma Tripadvisor uno dei primi commenti positivi da parte dei turisti. Presto ancora per parlare di riscatto del lido cittadino. Ma è un buon inizio.

“Una delle spiagge libere più grande e ben tenuta e attrezzata che io abbia mai visto – racconta quindi con entusiasmo Maria Carla – Oltre alla spiaggia molto spaziosa c’è anche un prato in cui potersi mettere. Docce gratuite, bagni e parcheggio a 1 euro per tutto il giorno. Veramente una bella iniziativa”. E quindi conclude: “Inoltre c’è una pattuglia di polizia sempre presente e degli armadietti per lasciare zaini sempre gratuiti”