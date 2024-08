Cucina, ricco di vitamine e antinfiammatorio: in tavola il basilico

Ricco di vitamine e antinfiammatorio, oggi in tavola portiamo il basilico. Si tratta di una delle erbe aromatiche più amate e apprezzate nella cucina mediterranea. Con le sue foglie dal colore verde brillante e il suo profumo inconfondibile, questa pianta non solo arricchisce i piatti di sapore, ma offre anche numerosi benefici per la salute.

In primis, il basilico è ricco di sostanze nutritive e composti bioattivi che contribuiscono al benessere del nostro organismo. Tra i principali benefici troviamo le proprietà antiossidanti. Il basilico infatti è una fonte eccellente di flavonoidi e i tannini, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a prevenire l’invecchiamento cellulare. Ma non solo.

Grazie alla presenza di composti come l’eugenolo, il basilico possiede proprietà antinfiammatorie, utili per alleviare dolori articolari e muscolari. Inoltre, il basilico è ricco di vitamine A e C. Il suo consumo aiuta dunque a rafforzare le difese immunitarie, proteggendo l’organismo da infezioni e malattie. Infine, oltre a favorire la digestione riducendo i gonfiori addominali e permettendo una depurazione dell’organismo, alcuni studi hanno dimostrato che il basilico ha proprietà antibatteriche capaci di contrastare la crescita di alcuni microrganismi patogeni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Ravioli al basilico con salsa di pomodoro e basilico

Per preparare la pasta, in una ciotola, mescola la farina con le uova fino a ottenere un impasto omogeneo. Lavora l’impasto su una superficie infarinata per circa 10 minuti, poi coprilo e lascialo riposare per 30 minuti. Per il ripieno, in una ciotola, unisci la ricotta, il parmigiano, il basilico tritato, il sale e il pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto cremoso. Stendi poi l’impasto su una superficie infarinata fino a ottenere una sfoglia sottile. Taglia dei cerchi o quadrati di pasta con un coppapasta o un coltello. Metti un cucchiaino di ripieno al centro di ogni cerchio di pasta. Ripiega la pasta a metà e sigilla bene i bordi con una forchetta. Cuoci i ravioli in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti, finché non vengono a galla. Per la salsa, in una padella, scalda l’olio d’oliva e aggiungi gli spicchi d’aglio. Cuoci fino a quando l’aglio è dorato, poi rimuovilo. Aggiungi i pomodori pelati schiacciati e cuoci a fuoco medio per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungi sale, pepe e il basilico fresco spezzettato. Cuoci per ulteriori 5 minuti. Servi con delle foglie di basilico crude

Pollo al basilico e limone

In una ciotola, mescola il succo e la scorza di limone, l’olio d’oliva, l’aglio tritato, il basilico fresco spezzettato, il sale e il pepe. Aggiungi i petti di pollo alla marinatura, assicurandoti che siano ben ricoperti. Copri la ciotola e lascia marinare in frigorifero per almeno 30 minuti. Passa i petti di pollo nella farina, scuotendo l’eccesso. In una padella antiaderente, scalda un filo d’olio e cuoci i petti di pollo a fuoco medio-alto per circa 6-7 minuti per lato, finché non sono dorati e completamente cotti.