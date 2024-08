Gli italiani non vanno ‘mai’ in ferie: “I più stacanovisti d’Europa”

Gli italiani? «Sono i più stacanovisti d’Europa» evidenziano gli specialisti di Vamonos Vacanze, il tour operator italiano specializzato in viaggi esperienza.

Secondo una nuova indagine condotta dal tour operator, a rispondere a telefonate ed email di lavoro durante le vacanze è il 48% degli italiani. Un’abitudine che —al di fuori dell’orario lavorativo— hanno anche durante il resto dell’anno, con una percentuale che sale al 71%.

La media europea di chi risponde ai messaggi di lavoro durante le vacanze è invece del 32% e di chi lo fa durante il resto dell’anno al di fuori dell’orario di lavoro è del 47%. Per quanto riguarda più specificamente gli italiani, tra chi in vacanze decide di rimanere connesso per gestire questioni lavorative, l’88% dichiara di farlo in totale libertà, senza alcuna pressione da parte dei suoi superiori.

Ma è anche vero che sempre più spesso le aziende si aspettano che i dipendenti lavorino al di fuori dell’orario formale, rimanendo disponibili a rispondere ai messaggi anche durante il tempo libero, con aspettative che sono maggiori per gli uomini (54%) rispetto alle donne (39%) e per i dipendenti “junior” fino ai 45 anni (62%) rispetto ai dipendenti senior di 46 anni ed oltre (30%).

«Certo è che comunque stacanovisti o meno, gli italiani non rinunciano a viaggiare» commentano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it. Nonostante l’impatto sul budget dovuto all’inflazione ed in particolare all’aumento del prezzo della benzina, non si arresta il desiderio di partire degli italiani.

«Per questo abbiamo deciso di continuare ad offrire le nostre vacanze-esperienza senza rincari per i viaggiatori» dicono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.