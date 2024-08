Arte, cultura ed enogastronomia, nel Salento torna ‘Li Ucci’

Concerti, incontri, una mostra fotografica, il Riconoscimento cultura d’onore, una biciclettata e degustazioni con gli Assaggiucci: da domenica 1 a sabato 7 settembre (con un evento speciale domenica 15 settembre) a Cutrofiano torna Li Ucci Festival. Nato nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l’intento di ricordare lo storico gruppo “Gli Ucci” di Cutrofiano e tutti i grandi cantori del Salento che, grazie alla loro cultura orale, hanno saputo tramandare i canti e le tradizioni del territorio, il Festival è cresciuto negli anni, ha ampliato la sua visione, arricchito il programma e coinvolto nuove generazioni di musicisti, cantori e artisti capaci di trasmettere il patrimonio popolare salentino. UNA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI

La quattordicesima edizione della manifestazione, ideata e promossa da Sud Ethnic Aps, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cutrofiano in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, proporrà una settimana di arte, cultura, musica, enogastronomia e turismo. Tra gli ospiti i progetti Voci di terra nostra, Alchemica, Mascarimirì cantano Gli Ucci, il cantattore P40 e le due esperienze vincitrici del Premio nazionale Folk & World, la band calabrese Castrum e la cantante salentina Consuelo Alfieri.

GLI EVENTI SPECIALI

Lunedì 2 nella Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce il Festival proporrà un appuntamento speciale dedicato ai detenuti (aperto anche al pubblico già prenotato) con la musica dei Kamafei. Martedì 3 spazio alle Sister Act di Puglia, coro vocale formato dalle Suore Missionarie Francescane di Gravina di Puglia. Sabato 7 nella Masseria L’Astore spazio al concerto-evento finale con l’esibizione de Li Ucci Orkestra che dal 2013 riunisce musicisti accomunati dalla volontà di costruire, attraverso note e musica, gli insegnamenti e la tradizione lasciata dai cantori salentini. Domenica 15 settembre poi dalle 12:00 nella pineta del Parco dei Fossili il Festival accoglierà “Il pranzo sociale di comunità” con le specialità degli AssaggiUcci e la musica di Zimba che te passa. GLI ASSAGGIUCCI

Grazie al progetto AssaggiUcci, inserito nel programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del triennio 2024/2026 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, tutte le artiste e gli artisti coinvolti riceveranno in omaggio prodotti locali grazie alla partnership con La Terra di Puglia e l’Azienda Agricola Le Lame. Inoltre, avranno l’opportunità di partecipare a un percorso di degustazione di gelati selezionati da Dolce Arte appositamente per il festival. Come ulteriore omaggio, riceveranno anche alcuni oggetti in ceramica realizzati dalle aziende Fratelli Colì, Ceramiche Benegiamo e Salvino De Donatis. Testimonial del progetto AssaggiUcci sarà il content creator e narratore di avventure Antonluca Iasi, fondatore di Salento Food Porn e delle seguitissime pagine social “E vieni con me”. LI UCCI FESTIVAL

La manifestazione è realizzata in sinergia con il Comune di Cutrofiano e in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Puglia Promozione e altri partner pubblici e privati. L’ingresso è libero.

IL PROGRAMMA DOMENICA 1 SETTEMBRE – Il Festival prenderà il via con “Li Ucci in bicicletta” (partenza ore 9:00 da Piazza Municipio), tradizionale percorso tra cultura e natura, promosso in collaborazione con la Pro Loco, che prevede gli “AssaggiUcci”, la musica del cantattore P40, una sosta per scoprire la vendemmia e la degustazione conclusiva nell’azienda vinicola Palamà. Dalle 21:00 nel Mercato della cultura la presentazione del libro “Il tamburello. Arte, storia, tecnica” di Andrea Piccioni (Kurumuny). Durante la serata sarà mostrato per la prima volta anche uno speciale tamburello realizzato per il festival da Biagio Panico. LUNEDÌ 2 SETTEMBRE – Nella Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce un appuntamento speciale dedicato ai detenuti (aperto anche al pubblico già prenotato) con la musica dei Kamafei, formazione salentina fondata e guidata da Antonio Melegari (cantante, autore, fisarmonicista e direttore artistico de Li Ucci Festival), che dal 2007 propone il suo inconfondibile sound tra pizzica, tradizione e innovazione.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE – Alle 19:30 nelle Scuderie di Palazzo Filomarini sarà inaugurata la mostra fotografica “Tòpo asce lisària – Luogo di Pietre” (aperta fino a venerdì 6 settembre dalle 19:30 alle 21:00), un viaggio verso i confini tra i comuni dei paesi della Grecìa Salentina a cura di Esterno Notte. Alle 21:00 sul Sagrato della Chiesa Madre si esibiranno le Sister Act di Puglia, coro vocale formato dalle Suore Missionarie Francescane di Gravina di Puglia. Alle 22:00 nell’atrio di Palazzo Filomarini il concerto dell’ensemble salentino Voci di terra nostra con canti di lavoro, stornelli e pizzica eseguiti con strumenti della tradizione popolare. MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE – Alle 21:30, sempre nell’atrio di Palazzo Filomarini, Carlo “Canaglia” De Pascali (tamburi e voce), Giuseppe Nachira (chitarre) e Luca Amati (chitarra e voce) proporranno Alchemica, un incontro tra tradizione sui tamburi a cornice e sperimentazione.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE – Dalle 21:00 in Piazza Cavallotti una serata dedicata ai vincitori del Premio nazionale Folk & World, promosso e ideato dall’Aps Sud Ethnic in collaborazione con Li Ucci Festival di Cutrofiano, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli e in partenariato con il magazine online BlogFoolk. Sul palco i calabresi Castrum, ambasciatori da quasi dieci anni della cultura musicale del sud Italia attraverso l’attento recupero di canti e balli della tradizione, e la cantante salentina Consuelo Alfieri, da alcuni anni tra le voci più apprezzate dell’Orchestra della Notte della Taranta.