Carabiniere aggredito a Locorotondo: la solidarietà del sindaco

“Ho appreso con profondo disappunto la notizia della vile aggressione subita a Locorotondo da un milite dell’Arma nell’assolvimento del proprio dovere. Un inaccettabile gesto di violenta ostilità nei confronti dello Stato, delle istituzioni e della comunità cittadina, aggravato dalla diffusione via social delle immagini, a riprova di una odiosa prepotenza che non deve restare impunita”. Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, in riferimento all’aggressione di un carabiniere nei giorni scorsi a Locorotondo, nel Barese.

“Ho fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine – prosegue – che sapranno indagare e punire i responsabili. Alla vittima dell’odioso gesto e all’Arma esprimo la sincera solidarietà personale e dell’Amministrazione comunale di Barletta, riconoscendo ai Carabinieri e, in generale, alle Forze di Polizia, l’inestimabile contributo alla sicurezza civile e il ruolo di primissimo piano nel fronteggiare le innumerevoli emergenze che si verificano ogni giorno sul territorio. Un compito complesso e delicato assolto con coraggiosa dedizione e professionalità che merita incondizionata gratitudine”.