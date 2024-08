Gaffe di Venditti a Barletta, l’artista: “Non sono un mostro”

Prima la caduta di stile, poi le scuse. Antonello Venditti usa i social per scusarsi pubblicamente per quanto accaduto nel corso del suo concerto ieri sera a Barletta. Facciamo un passo indietro. Davanti a circa cinquemila spettatori, mentre l’artista romano raccontava un episodio della sua vita privata per introdurre il brano che avrebbe cantato da lì a poco, una ragazza affetta da una disabilità, in prima fila, ha chiesto a Venditti di cantare, invece che parlare. Venditti, che inizialmente non si è accorto chi fosse il suo interlocutore, ha schernito la critica dicendo “vieni qui, vediamo se c’hai il coraggio”.

Subito si è levata la polemica del pubblico, con tanto di “buuu” e fischi. Il tecnico personale di palco si è avvicinato e ha spiegato la situazione a Venditti, che però ha rincarato la dose: “Ho capito, è un ragazzo speciale, che però deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa”, ha detto riprendendo il suo racconto. A fine spettacolo, però, rendendosi conto di quanto accaduto, ha chiesto di incontrare la ragazza e i suoi genitori. Oggi poi le scuse via social: “Non sono un mostro. Chiedo scusa ma sono stato ingannato dal buio. Chi mi conosce sa che ho sempre avuto grande attenzione verso i ragazzi speciali. I miei concerti sono complicati e spesso vengo subisco attacchi politici. stavolta però ho sbagliato”.