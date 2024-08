L’omaggio dell’Ariston a Modugno: Polignano accoglie Voltarelli

Il teatro Ariston di Sanremo dedica un omaggio a Domenico Modugno, messaggero dell’Italia nel mondo, e apre un calendario di concerti in giro per l’Italia, attraverso cinque regioni, per terminare nella prima settimana di settembre, a Polignano a mare (Bari), città natale dell’indimenticato cantautore. L’appuntamento è per venerdì 20 agosto, dalle 21.30. In scaletta ci sono dodici brani interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco, che sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo. “Modugno è stato il cantante italiano più noto all’estero con oltre 60 milioni di dischi venduti – ha detto stamani De Lorenzo durante la presentazione dell’evento nella sala incontri del Teatro Ariston – e ‘Nel blu dipinto di blu’ è ancora oggi un brano cantato in tutto il mondo, adattato e tradotto dal finlandese al cinese”. Per il cantante calabrese Voltarelli: “E’ un omaggio a una grande voce del Novecento e a un uomo che ha raccontato un sud autentico, pieno di speranza, positivo e senza barriere. Per me è stato un riunificatore della poetica del sud degli anni ’60.

Cantava in dialetto pugliese, napoletano e calabrese”. Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dall’assessore a Cultura e Sinfonica, Enza Dedali, ha salutato il collega di Polignano a mare, Vito Carrieri. “Esportiamo il tour in cinque regioni italiane, con il finale clou nella patria di Modugno – ha affermato Mager -. E’ un’occasione fantastica e credo che sarà un successo nazionale fuori discussione, con la possibilità per la nostra orchestra di farsi ulteriormente conoscere”. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Carrieri in video collegamento: “In pochi mesi, Sanremo e Polignano stanno ricostruendo un rapporto, fatto anche di persone, iniziato tanti anni fa proprio da Modugno”.