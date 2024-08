Oggi è la giornata mondiale del cane: ecco perché

Oggi è la giornata mondiale del cane. E’ stata istituita nel 2004 da Colleen Paige, un’attivista statunitense per i diritti degli animali e un’esperta di animali domestici. La Giornata Mondiale del Cane, nasce dalla volontà di Colleen Paige che ricorda la data in cui, all’età di 10 anni, adottò il suo primo cane. Gesto che le ha fatto comprendere l’importanza del legame che intercorre tra uomo ed amico a quattro zampe, con l’intenzione di far riflettere su come migliorare la loro qualità della vita, soprattutto organizzando raccolte fondi per le organizzazioni ed associazioni che si occupano di randagi, abbandonati e maltrattati.

Volle quindi sottolineare l’importanza di adottare cani dai rifugi. Chi possiede un cane, sa bene, che non è solo una giornata all’anno a celebrare il rapporto speciale che intercorre tra lui e cane ma bensì ogni momento trascorso insieme al proprio amico, sapendo che non si tratta di un semplice rapporto con un animale.