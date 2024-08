Pioggia di messaggi truffa, la asl Bari denuncia alla Polizia postale

La Asl Bari ha segnalato alla polizia postale la ricezione di centinaia di messaggi ingannevoli da parte dei cittadini. “Contatta con urgenza i nostri uffici socio sanitari, per una comunicazione importante che la riguarda. Chiama e ascolta al numero…”, questo il messaggio che molti residenti a Bari e provincia hanno ricevuto. “Se avete ricevuto un sms o messaggio WhatsApp del genere, evitate di rispondere o richiamare e fate molta attenzione perché può trattarsi di un probabile tentativo di truffa telematica: è un invito fasullo, poiché non proviene assolutamente da servizi o uffici della Asl Bari”, l’invito dell’Asl che suggerisce ai cittadini di denunciare alle Autorità competenti e “non lasciarsi fuorviare da comunicazioni provenienti da mittenti non ufficiali o non chiaramente identificabili”.