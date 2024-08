Si torna tra i banchi di scuola, Puglia tra le ultime a riaprire

Le date di chiusura delle scuole a giugno e di riapertura a settembre sono stabilite dalle Regioni, anche se ogni istituto, in base alla propria autonomia e mantenendo il numero complessivo di giorni di lezione uguale per tutti, può decidere autonomamente le date di inizio e le eventuali chiusure durante l’anno scolastico, comprese quelle per festività e ‘ponti’.

A settembre, i primi studenti a tornare in classe saranno quelli della Provincia autonoma di Bolzano, dove la scuola inizierà il 5. Lo stesso giorno prenderanno il via anche le attività per i bambini delle scuole dell’infanzia in Lombardia. Il 9 settembre sarà invece il turno degli alunni della Provincia autonoma di Trento, mentre l’11 settembre riprenderanno le lezioni in sei regioni: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Il 12 settembre segnerà infine il ritorno in classe per gli studenti di Campania, Lombardia, Molise e Sardegna. Gli ultimi a rientrare saranno gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Per queste regioni le attività riprenderanno dal 16 settembre, ma la riapertura varia a seconda degli istituti. In Puglia, in particolare nel barese, ci saranno alcune scuole che riapriranno anche l’11.

Foto repertorio