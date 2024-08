L’odissea per cercare casa a Bari: “Proposte anche senza cucina”

Disposti a prendere in affitto un B&b pur di trovare una sistemazione per l’inverno. È la storia di Ugo e Loredana, una coppia barese alle prese con la ricerca di casa ormai da più di un anno ai quali però, tra le tante offerte, è stata proposta una sistemazione senza cucina (valida per le sistemazioni a breve termine per chi in vacanza, ma non per questo caso specifico).

L’ultimo tentativo, dopo mesi di ricerche, arriva quasi per “disperazione”. I due, non trovando case e appartamenti o trovandone solo alcuni a prezzi altissimi, ma in condizioni “pessime”, evidenziano, hanno infatti deciso di affidarsi ad un sito specializzato per trovare una sistemazione “palliativa”, in attesa di qualcosa di meglio. Le ricerche però, anche in questo caso non sono andate a buon fine. “Ciao, siamo Loredana e Ugo, due ragazzi che stanno cercando una sistemazione per l’inverno. Valuti anche affitti più lunghi?”, così esordiscono nei messaggi. Nonostante le diverse soluzioni proposte, con affittuari che hanno anche più di un luogo in gestione, nessuno è corso in loro aiuto. Non si tratta di un caso isolato, tanti i cittadini, tra loro anche famiglie con bimbi, nelle stesse condizioni.

“Ci hanno proposto una soluzione a 1500 euro al mese, con tutto compreso, ma era fuori dal nostro budget – spiega Loredana – poi, nonostante la consapevolezza di parlare con persone alla ricerca di un luogo in cui vivere, hanno proposto una soluzione con camera da letto e bagno, senza cucina. Ovviamente è ottima per chi è in vacanza e lo capiamo benissimo, un po’ meno per noi. Siamo disperati, non riusciamo a trovare nulla, neanche una casa. Se le troviamo sono in condizioni pessime a prezzi altissimi. Questa situazione sta sfuggendo di mano, va bene prendersi cura dei turisti, ma in tanti siamo senza soluzioni per vivere nella città in cui lavoriamo o studiamo”, conclude.