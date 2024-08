Bari, conferimento del cartone: riparte la campagna informativa

È ripresa questa settimana, a cura del personale di Amiu Puglia, la distribuzione di materiale informativo presso le utenze non domestiche sulle modalità di corretto conferimento del cartone. Infatti, secondo quanto previsto dal progetto “Le vie del cartone”, tutte le utenze non domestiche (eccetto le attività di ristorazione) possono depositare i cartoni piegati e impilati all’esterno del proprio locale dal lunedì al sabato, dalle ore 20 alle 21, mentre ristoranti ed esercizi commerciali dediti alla ristorazione potranno depositarli sempre dal lunedì al sabato ma da mezzanotte all’1. Per quanto riguarda tutte le altre attività che non rientrano ne Le vie del cartone, è possibile lasciare i cartoni piegati e impilati accanto (e non all’interno) ai contenitori Amiu dal lunedì al sabato, dalle ore 20 alle 21.

Si ricorda, inoltre, che tutte le attività commerciali potranno usufruire dei mezzi mobili per la raccolta dei cartoni dal lunedì al sabato, dalle ore 13 alle 14, in piazza Federico II di Svevia e nei pressi del Teatro Margherita, oltre che dei Centri comunali di raccolta secondo gli orari di apertura riportati sul sito di Amiu Puglia. “Questa iniziativa di informazione rivolta alle attività commerciali rimarca l’impegno dell’amministrazione comunale per la soluzione dei problemi legati all’igiene urbana, che ci vengono segnalati quotidianamente dai cittadini – commenta l’assessora all’Ambiente Elda Perlino -. L’assessorato all’Ambiente, di concerto con AMIU Puglia, metterà in atto ogni iniziativa volta a risolvere, in maniera definitiva e strutturale, le questioni relative al corretto conferimento dei rifiuti urbani, coinvolgendo e sensibilizzando la cittadinanza attraverso azioni capillari di sensibilizzazione e informazione”.

“Continua l’attività di sensibilizzazione e riorganizzazione delle modalità di conferimento dei cartoni delle unità non domestiche al fine di migliorare la gestione del servizio di raccolta per questa frazione specifica – dichiara la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro -. Separare la raccolta rispetto a quella delle utenze domestiche consentirà da un lato di valorizzare maggiormente il recupero del cartone, dall’altro di offrire ai cittadini più spazio all’interno dei contenitori stradali. L’azienda continuerà a profondere il massimo sforzo su questo fronte ma serve la massima collaborazione di tutti”.