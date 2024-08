Bari, fermato in piazza Umberto: aveva rubato merce da un negozio

Era stato fermato ieri pomeriggio in Piazza Umberto, cittadino straniero di 48 anni, perché una pattuglia aveva notato che era intento a smontare con una tenaglia i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento contenuti in uno zaino. Fermato per l’identificazione, è risultato attinto già da un decreto di espulsione. L’uomo è stato quindi denunciato per violazione alle prescrizioni del Testimone Unico Immigrazione *per non aver ottemperato a precedente Decreto di espulsione oltre che per il reato di ricettazione. E’ stato trovato in possesso di tredici oggetti di pelletteria trafugati probabilmente da un negozio della zona. Questa mattina il malvivente è stato accompagnato al CPR di Brindisi per l’affidamento, in attesa del rimpatrio come esecuzione del Decreto di espulsione già emanato. Intanto proseguono le indagini per identificare i legittimi proprietaria della merce rubata.