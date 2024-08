Bari, il “sindaco della notte” a San Girolamo

Dopo il Murattiano, nuova tappa di Lorenzo Leonetti, sindaco della notte, a San Girolamo. “Tante famiglie – ha detto – , bambini e anziani popolano il waterfront, in un clima di serenità e spensieratezza. Ho respirato una bellissima sensazione, grazie anche al senso civico che contraddistingue i cittadini che frequentano abitualmente questo luogo. Questo è un bel esempio di come vivere gli spazi pubblici in armonia. Andate a rendervene conto”. Leonetti ha voluto precisare che il suo incarico è gratuito, non ha staff e che il suo scopo è di rendere i luoghi aggregativi degli spazi fruibili. “Non ho intenzione di rinunciare alla delega”, ha ribadito rispondendo a Fabio Romito che ieri in un post ha duramente attaccato lo stesso Leonetti e il sindaco Vito Leccese.

Su San Girolamo però i problemi sono tanti e lo ribadiscono anche i residenti. Dalle auto e moto che scorrazzano nelle aree pedonali, ai rifiuti, ai vandali, ai portici usati come bagni pubblici. Una situazione denunciata da anni e per la quale davvero pochi sono stati gli interventi.