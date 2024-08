Bari Piano Festival, ultimo appuntamento a Torre Quetta

Volge al termine la settima edizione del Bari Piano Festival che, come ogni anno da sette anni, riesce a incollare ai suoi appuntamenti centinaia di spettatori, non sempre e non tutti abituati alla musica classica. Un successo, quello del Festival, dovuto anche all’intuizione di aver saputo legare e abbinare le suggestioni della musica alle bellezze della città, che dalle note che risuonano nell’aria vengono valorizzate.

Gli appuntamenti del 2024 si chiudono dunque giovedì 29 agosto con il jazz colto, virtuoso e sensibile di uno dei massimi artisti del jazz italiano di oggi: il pianista Antonio Faraò che sarà a Bari in esclusiva regionale, con un concerto al tramonto a Torre Quetta (inizio ore 19.00) con l’introduzione affidata al giornalista e critico musicale Ugo Sbisà.

Il Bari Piano Festival è come sempre promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture e Turismo, e anche per quest’anno si inserisce nella più ampia programmazione della Festa del Mare, il cartellone unico dell’estate barese, sostenuto dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a valere su fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI – Azione 6.8. Il Bari Piano Festival 2024 gode della media partnership di Rai Radio 3 Classica.