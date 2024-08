Lasagna salva il Bari: finisce 1-1 al San Nicola

Ci ha pensato Kevin Lasagna a salvare il Bari dalla terza sconfitta consecutiva su tre gare disputate in campionato. Pareggio giusto quello strappato in pieno recupero dalla formazione di Longo. La compagine biancorossa ha creato diverse palle gol, soprattutto nel primo tempo. Il Sassuolo è rimasto in dieci dal minuto 36 e ha arretrato il baricentro chiudendo molti spazi alla formazione di casa. I ragazzi di Longo hanno lottato e messo in campo tutto quello che avevano, ma i limiti di questa squadra sono evidenti. E come recitava lo striscione esposto questa sera in Curva Nord, urgono rinforzi. Possibilmente di qualità…

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Sassuolo, il tecnico del Bari Moreno Longo, recupera Raffaele Maiello dopo il fastidio muscolare. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: in difesa Mantovani rileva Obaretin, confermato Oliveri sulla corsia destra. La grande novità è rappresentata dalla presenza simultanea di Lasagna e Novakovich dal primo minuto.

Nel Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso deve fare a meno di Laurienté probabile partente. L’allenatore nativo di Roma schiera i suoi con il modulo 4-3-3: ci sono Toljan e Thorstvedt, nonostante i rumors di calciomercato che li riguardano. Solo panchina per Bajrami.

PRIMO TEMPO: Buono l’approccio al match del Bari che costringe il Sassuolo sulla difensiva. Biancorossi pericolosi al minuto 6 con Vicari che colpisce il palo esterno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Replica la squadra di Grosso al minuto 11 con Thorstvedt che costringe Radunovic all’intervento in corner. Longo deve effettuare il primo cambio già al minuto 18: esce Sibilli per infortunio, al suo posto Sgarbi. Trascorrono pochi secondi e il Sassuolo trova la rete del vantaggio al minuto 19 con Thorstvedt che trafigge Radunovic con un rasoterra dal limite dell’area. Prova a reagire subito la squadra di casa con un colpo di testa di Pucino che è facile preda di Satalino. Bari vicino al pari al minuto 26 con Lasagna che colpisce a botta sicura a pochi metri da Satalino che è reattivo e si salva in calcio d’angolo. Galletti ancora pericolosi al minuto 28 con una punizione calciata da Oliveri deviata in corner dalla barriera emiliana. Il Sassuolo resta in 10 al minuto 36: Lovato commette fallo da ultimo uomo su Lasagna lanciato verso la porta neroverde. Sgarbi si mette in proprio al minuto 46, ma il suo tiro viene deviato in corner. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Bari: fuori Dorval dentro Maiello. Ci prova Lasagna al minuto 47, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al minuto 54 Maita tenta la conclusione da fuori area, ma Satalino non si fa sorprendere. Lasagna sfiora il palo con un colpo di testa al minuto 58. Doppio cambio per i biancorossi al minuto 64: fuori Maita e Benali dentro Bellomo e Manzari. Il Bari trova il pareggio al minuto 69 con Novakovich abile nel mettere in rete una palla vagante dopo una percussione di Manzari. Ma la rete viene annullata per un fallo di mani dell’ex calciatore del Sassuolo. Ultimo cambio per i galletti al minuto 80: dentro Morachioli fuori Oliveri. Bari vicino al gol de pareggio al minuto 90 con un fendente di Bellomo che viene deviato in calcio d’angolo. La squadra biancorossa trova la rete del meritato pareggio in pieno recupero grazie a Lasagna, abile nell’insaccare dopo un’azione insistita della formazione di casa. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor La Penna. Bari – Sassuolo edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-1.

PAGELLE: Dorval spaesato. Lasagna decisivo

Radunovic 5, Pucino 5,5, Vicari 5,5, Mantovani 6, Oliveri 5,5 (80′ Morachioli sv), Maita 5,5 (64′ Bellomo 5,5), Benali 6 (64′ Manzari 6), Dorval 5 (45′ Maiello 5,5), Lasagna 7, Sibilli sv (18′ Sgarbi 5), Novakovich 6

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 19′ Thorstvedt 93′ Lasagna

Ammoniti: Antiste, Novakovich

Espulsi: Lovato

Tiri in porta: 4 – 2

Corner: 13 – 3

Possesso palla: 57% 43%

Spettatori: 15.733 (7.010 abbonati; 27 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI : Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Lasagna, Sibilli, Novakovich

Panchina: Pissardo, Matino, Bellomo, Sgarbi, Morachioli, Maiello, Manzari, Lulic, Favasuli, Ricci, Obaretin, Faggi

SASSUOLO: Satalino, Doig, Mulattieri, Boloca (c), Lovato, Toljan, Odenthal, Caligara, Lipani, Thorstvedt, Russo

Panchina: Moldovan, Missori, Obiang, Pieragnolo, Romagna, Moro, D’Andrea, Antiste, Iannoni, Miranda, Kumi, Bajrami

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1. Assistenti: Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Adolfo Baratta della sezione di Rossano. VAR: Daniele Doveri (Roma 1), coadiuvato dall’ AVAR Niccolò Baroni (Firenze).

(Foto ssc bari)