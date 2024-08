Muore giovane chef in un incidente sul Gargano: aveva 24 anni

È il giovane chef Alessandro Lacerenza la vittima del tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 52 che unisce Peschici a Vieste, nel Foggiano. Aveva 24 anni e lavorava da due stagioni nel ristorante ‘Camavitè’ di Peschici, sul Gargano. Era originario di Orta Nova. “Era un ragazzo dal cuore d’oro – lo ricorda Dennys, 21 anni, pasticcere nel locale della sua famiglia nel comune garganico. Aveva frequentato l’istituto alberghiero Enrico Mattei di Vieste, motivo per il quale era anche conosciuto nella comunità garganica che ora lo piange”. Il giovane era in sella ad una moto a bordo della quale c’era anche la giovane compagna rimasta ferita nell’impatto e trasportata in elisoccorso all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lo scontro è avvenuto con un’auto, una Peugeot 208. Ferito anche l’automobilista. “Se rimanevi a piedi di notte per un guasto alla tua auto – spiega Dennys – sapevi di poter contare su Alessandro. In pochi minuti ti veniva a soccorrere ovunque fossi. Aveva una generosità d’animo immensa. Gli piaceva tantissimo il suo lavoro, aveva studiato per questo. Domenica sera ci siamo visti e gli ho detto che avremmo dovuto rifarci qualche foto insieme. Ho acquistato un cellulare nuovo alcuni giorni fa e ho smarrito le foto che avevo con lui. Purtroppo ora non sarà più possibile. Siamo tutti sconvolti”. Tantissimi i messaggi social di amici e conoscenti per la scomparsa della giovane promessa della cucina italiana.