Paraolimpiadi, tre atleti pugliesi: “Espressione del talento”

“Sono immensamente orgoglioso di annunciare che Luca Mazzone, ciclista e handbiker, Vittoria Bianco, nuotatrice, e Gianluca Iacus, impegnato nel tiro a segno, saranno gli azzurri pugliesi a rappresentarci alla XVI Edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024”. Lo scrive su facebook il governatore pugliese, Michele Emiliano. “Il team azzurro – prosegue – si presenterà a Parigi con 141 atleti in gara, che si cimenteranno in 17 discipline sportive, due in più rispetto a Tokyo 2020. Questi straordinari atleti sono l’espressione del talento, della dedizione e dello spirito indomabile della nostra terra”.