Puglia da bollino rosso per il caldo: allerta della Regione

Dal 28 agosto il bollettino giornaliero del Ministero della Salute segnala il massimo livello di allerta in Puglia e l’arrivo di un’ondata di calore. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Questi eventi climatici possono rappresentare un rischio per la salute di persone e animali e possono portare all’aggravamento delle condizioni di chi ha patologie croniche preesistenti. La Regione Piglia invita quindi a seguire i consigli sugli effetti negativi delle ondate di calore che domani a Bari saranno di livello rosso:

Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Consigli generali