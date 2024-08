A fuoco sterpaglia nel Barese, le fiamme raggiungono ranch privato

Prima la sterpaglia, poi un ranch privato. Paura a Cassano, a poche centinaia di metri dalla foresta di Mercadante, dove intorno alle 15.30 è scattato l’allarme per un incendio. Le fiamme in poco tempo hanno raggiunto un ranch privato dove vengono allevati cavalli. Sul posto immediato l’intervento della squadra speciale per interventi boschivi del comando dei Vigili del Fuoco di Bari che ha subito “domato” le fiamme tramite l’ausilio di due autobotti, una inviata dalla centrale e una dall’ARIF. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune abitazioni, ma in questo caso è stato tempestivo il supporto dei mezzi dei volontari della Protezione Civile di Cassano allertati dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Protezione Civile) che hanno reso possibile la messa in sicurezza. La situazione risulta attualmente sotto controllo. Non si registrano feriti.