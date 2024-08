A Rosa Marina è “furto moda” tra i giovanissimi

L’estate 2024 sarà ricordata, almeno a Rosa Marina, per una strana moda. Una moda che ha sapore dello scherzo ma che di fatto ha fatto arrabbiare, e non poco, i residenti dello storico villaggio a una manciata di chilometri da Ostuni. A essere state prese di mira dalla nuova generazione, sono state le golfcart. Le macchinette elettriche nel corso degli ultimi anni, sono state molte utilizzate per la comodità del mezzo e per la facilità nel reperire un posto nella zona mare, problema molto diffuso a Rosa Marina. Bene è accaduto spesso che queste piccole auto nel corso della giornata, soprattutto in serata, sparissero nel vuoto per poi essere ritrovate altrove. Una scherzo stupido? Beh forse sì. Aggravato dal fatto che quei pochi scoperti “in fragranza di reato”, fossero successivamente giustificati a pieno titolo dai genitori: “Sono ragazzate”. Nei primi giorni di agosto un giovane ospite (almeno così ha detto) di un consorziato, ha prima rubato un caddy e poi senza scheda ha provato a forzare l’uscita della sbarra, tentando anche di investire una guardia che poi è riuscita a bloccarlo insieme ai colleghi. Il tutto ripreso da una telecamera. Non è andata meglio ai monopattini. Alle volte spariti per sempre.

Le “ragazzate” si sono moltiplicate soprattutto nel mese di agosto quando questi episodi si sono ripetuti praticamente ogni giorno. Sempre “ragazzate” sono stati definiti diversi episodi di aggressioni verbali e imboscate nei confronti di persone anziane. Insomma un’estate non proprio segnata dalla tranquillità nel villaggio ostunese dove il libera tutti che si scatena subito dopo l’ingresso, dà parecchi problemi alle famiglie. E non si dica come sempre che tutto accade come sempre solo a Rosa Marina. Sarebbe una falsa notizia. Il fenomeno dei furti tra gli adolescenti è cosa assai diffusa anche a Bari. Una specie di moda che misura il presunto coraggio dell’adolescente di turno. Un fenomeno che di certo dovrebbe avere una lettura un pò diversa della semplice “ragazzata”.