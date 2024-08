Bari, Fiera del levante: pronta l’87esima edizione

L’87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante si svolgerà dal 28 settembre al 6 ottobre. Tema dell’edizione 2024 è “Oltre i confini, dove l’Oriente incontra l’Occidente” rappresentativo dell’attività di Nuova Fiera del Levante srl che punta a spingersi oltre e guardare al futuro.

L’orario d’apertura del quartiere fieristico sarà tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata chiuderà alle 24. Il costo del biglietto per visitare la Campionaria Internazionale sarà acquistabile on line a 2,5 euro. “Questa scelta è stata fatta per incentivare l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali per ridurre l’impatto ambientale e lo spreco di carta – ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante srl Gaetano Frulli -. Inoltre, con il biglietto digitale sarà possibile velocizzare gli ingressi riducendo le file”. Sarà comunque possibile acquistare il ticket d’ingresso dai botteghini della Fiera del Levante al costo di 5 euro.